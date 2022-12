I film horror low budget e la relativa pubblicità

Leggi su butac

(Di martedì 13 dicembre 2022) C’è un libro che anni fa suggerivo abbastanza regolarmente a chi volesse farsi un’idea su come sia possibile che siamo finiti fino al collo nell’information disorder, un libro scritto da Ryan Holiday, dal titolo Trust me, I’m lying – Confessions of a media manipulator (qui in italiano). Ho il forte dubbio che nessun giornalista italiano l’abbia mai letto, quando invece andrebbe resa lettura obbligatoria in ogni corso di giornalismo. Perché ne parlo oggi, a dieci anni di distanza dalla sua uscita? Perché uno dei primi capitoli racconta di come l’autore del libro, anni prima, con unpubblicitario ridicolo, fosse riuscito a far raggiungere tutto il territorio americano a undistribuito inizialmente in pochissime sale, e solo in California. La segnalazione che ci è arrivata riguardava Fanpage, che il 7 dicembre titolava: Il ...