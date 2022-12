I convocati per la trasferta di Bucarest

(Di martedì 13 dicembre 2022) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Corriere dello Sport

... seconda uscita ufficialela Rappresentativa di Diego Salvamano, la squadra inizia a prendere forma e giocare da vero team. Sui 22, 17 già presenti a Novara. Ad indossare la fascia di ......undici metri è lo stesso giocatore dell'Empoli a fissare il risultato sul definitivo 2 - 1gli ... L'elenco deiPortieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Tommaso Vannucchi (Fiorentina). ... Bologna, i convocati per l'amichevole con il Maiorca Ci sono anche le due "Atlete dell'anno Fisi 2022", Sofia Goggia e Federica Brignone, fra le nove convocate per le gare di questo weekend a St. Moritz. Sulla neve elvetica si correranno due discese lib ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...