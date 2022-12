Hockey su ghiaccio | Mondiale U20 | gli azzurrini piegano il Giappone

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Italia U20 trova la prima vittoria aldi 1^ Divisione Gruppo B disul. Dopo il KO di ieri contro l’Ucraina, glisuperano ilper 3-2 all’overtime. Filippo Rigoni firma il vantaggio. Di Alessandro Segafredo il goal vittoria, dopo il pareggio in extremis ad opera di Leo Messner. Con questi due punti l’Italia sale al quinto posto in classifica e può guardare con ottimismo alle prossime tre partite. I ragazzi di coach De Bettin torneranno sulmercoledì 14 dicembre, alle ore 13:00, contro la Corea del Sud. Classifica Ucraina 6 pts4 Corea del Sud 3 Polonia 2Italia 2 Estonia 1 SportFace.

L'Italia tornerà sulmercoledì 14 dicembre alle ore 13:00, per affrontare la Corea del Sud.