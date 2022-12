Hayao Miyazaki | il suo nuovo film in uscita a breve

Leggi su screenworld

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli ha annunciato in queste ore che l’ultimodiuscirà nelle sale giapponesi il 14 luglio 2023. Ilè provvisoriamente intitolato How Do You Live? in inglese (mentre il titolo originale attualmente è Kimi-tachi wa D? Ikiru ka). Lo Studio Ghibli ha anche rivelato un’immagine dell’opera.è accreditato sia come regista sia come sceneggiatore. Lo Studio Ghibli rivelerà in un secondo momento (probabilmente all’inizio del 2023) gli altri membri dello staff, i membri del cast e la storia ufficiale del. Ad ogni modoha tratto ildal romanzo How Do You Live? di Genzabur? Yoshino del 1937. Il regista ha aggiunto che questo libro è una fonte d’ispirazione essenziale ...