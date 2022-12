Ha fatto il tiro al bersaglio La sequenza choc della strage

(Di martedì 13 dicembre 2022) Claudio Campiti ha«ilal» dopo averirruzione nel dehors del bar "Il posto giusto", in cui era appena iniziata una riunione del consorzio Valleverde. Dirigendosi immediatamente verso il tavolo del consiglio d'amministrazione, ha gridato «vi ammazzo tutti» e ha aperto il fuoco. È la ricostruzione fatta dalla procura di Roma, sulla base delle indagini dei carabinieri e delle testimonianze raccolte, sulla mattanza di domenica mattina a Colle Salario. Nell'ordinanza il pm Giovanni Musarò ha disposto, nei confronti del 57enne di Ascrea, il fermo di indiziato di delitto per l'omicidio di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio, nonché per il tentato omicidio di Silvio Paganini, Bruna Marelli e Fabiana De Angelis. L'uomo, impugnando una Glock 45 portata via mezzora prima dal ...

... ci sarebbe anche l'appropriazione indebita per aver sottratto la pistola dal Poligono di. ... L'obiettivo è ricostruire le responsabilità di chi doveva vigilare e non l'ha. Resta poi in ...Ha chiuso la porta alle sue spalle e 'ha sostanzialmente- spiega il pm - una sorta di 'al bersaglio', colpendo uno dopo l'altro diversi soggetti seduti al tavolo, mirando in punti vitali',...Claudio Campiti «aveva un piano omicidiario organizzato nei dettagli». Aveva meditato la “strage dei consorziati” da almeno un mese, ossia da quando, l’11 ..."Programmeremo una stretta sui poligoni di tiro, ne parleremo col questore e le altre forze di polizia e faremo un'attività per vedere esattamente i controlli amministrativi che possiamo fare per veri ...