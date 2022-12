Gvardiol | il muro croato che vale già 100 milioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Croazia potrà contare sulle prestazioni del centralein queste ultime due partite del Mondiale, il rendimento in Qatar ha fatto lievitare il prezzo La Croazia potrà contare sulle prestazioni del centralein queste ultime due partite del Mondiale, il rendimento in Qatar ha fatto lievitare il prezzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2002 del Lipsiagià 100. I tedeschi in estate hanno rifiutato un’offerta da 80. L'articolo proviene da Calcio News 24.