GUIDA TV 13 DICEMBRE 2022 | ARGENTINA-CROAZIA | DOWNTON ABBEY | I TALK POLITICI

(Di martedì 13 dicembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 19.45 – Rai Sport Introduzione alla Partita20.00 –Calcio22.00 – Il Circolo dei MondialiShow 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico 21.45 –(1°Tv) Film 00.20 – X-Style Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – Herbie il Super Maggiolino Film23.10 – Bar Stella Intrattenimento 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.15 – Le Iene Show Inchieste con Teo Mammucari e Belen Rodriguez 01.10 – I Griffin Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBiancaShow con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia ...

Cineguru

