Guerra Ucraina | la diretta Conferenza di Parigi | raccolto 1 miliardo di euro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Allerta antiaerea in tutto il paese, bombe su Zaporizhzhia. L'Aiea manderà missioni in tutte le centrali nucleari ucraine. Incontro Putin - Xi nelle prossime settimane. Peskov: 'Nessun ritiro entro ...

Il Marocco sembra aver deciso da che parte schierarsi. Non a parole, con i fatti. È vero che a marzo si è astenuto dal votare la risoluzione dell'Onu di condanna dellarussa in. Ed è vero che si è astenuto ancora a novembre quando si è votato per chiedere a Mosca di risarcire i danni della sua aggressione. Ma ci sono almeno due cose sostanziali che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina entro la fine del 2022 "è fuori questione". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai giornalisti.