Guerra in Ucraina | Zelensky | “Se Putin muore | la guerra finisce”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Se Vladimirmorisse finirebbe latrae Russia. Il presidente ucraino Volodymyrha risposto così al conduttore televisivo americano David Letterman che gli chiedeva cosa succederebbe in caso di morte del presidente russo. “Immaginiamo chesi prenda un raffreddore e muoia, o cada accidentalmente da una finestra e muoia, laproseguirebbe?”, ha chiesto l’intervistatore, come riferisce Ukrainska Pravda, in un’intervista realizzata per uno special su Netflix. “No – ha risposto– non ci sarebbe nessuna. Il regime autoritario è terribile. C’è un alto rischio che tutto venga deciso da una persona sola. Quindi quando la persona se ne va, tutte le ...

RaiNews

Il G7 conferma la 'risposta unitaria' al fianco dell'Ucraina. Ma il leader di Kiev esorta a inviare più armi. Oggi è il 293esimo giorno di guerra in Ucraina.