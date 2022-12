Guardia Costiera | consegnata a Messina la terza “Angeli del mare”

(Di martedì 13 dicembre 2022)lanave per ladella classe “del”. Intermarine Spa, controllata del Gruppo Industriale Immsi Spa, ha consegnato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –, nel cantiere di, la “Aurelio Visalli“, tra le più lunghe navi autoraddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia. Perun’eccellenza cantieristica italiana Questa classe di unità navali è stata pensata per la ricerca e il salvataggio ined è dedicata al personale che ha perso la vita in servizio. La cerimonia del varo dell’imbarcazione si è tenuta alla presenza del Comandante Generale del ...

Consegnata a Messina la nuova nave della guardia costiera Aurelio Visalli, terza di una classe di unità navali denominata Angeli del Mare, progettata per la ricerca e il salvataggio in mare e dedicata ...È la più lunga imbarcazione "autoraddrizzante" ed "inaffondabile" mai costruita in Italia Madrina della cerimonia di varo è stata la signora Tindara Grosso, moglie del 2° capo Aurelio Visalli, già in ...