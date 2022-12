(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Labitalia) -dell'attraverso tecnologie innovative per ridurre l'impatto di uno stabilimento situato nel centro di. Questo l'obiettivo dell'realizzato dal- leader nella produzione di acciaio, con sede legale a Osoppo (Udine) - per una delle sue tre acciaierie, la Sider, che si trova in Basilicata. Un progetto, denominato ‘Green Steel', che ha previsto uncomplessivo di 55,8 milioni di euro, con un contributo a fondo perduto di 28 milioni, grazie al supporto di Invitalia attraverso il contratto di sviluppo, che determinerà un incremento occupazionale di 34 addetti. “Il- spiega l'ad, Paolo Felice - è il primo ...

Adnkronos

Tutela dell'ambiente attraverso tecnologie innovative per ridurre l'impatto di uno stabilimento situato nel centro di Potenza. Questo l'obiettivo dell'investimento realizzato dal- leader nella produzione di acciaio, con sede legale a Osoppo (Udine) - per una delle sue tre acciaierie, la Siderpotenza, che si trova in Basilicata. Un progetto, denominato 'Green ...Investimento nell'acciaieria di Potenza grazie al sostegno di Invitalia, attraverso il contratto di sviluppo Gruppo Pittini, in acciaieria di Potenza investimento di 56 mln per tutela ambiente (Adnkronos) - Tutela dell’ambiente attraverso tecnologie innovative per ridurre l’impatto di uno stabilimento situato nel centro di Potenza. Questo l’obiettivo dell’investimento realizzato dal Gruppo ...Il gruppo siderurgico di Osoppo punta a migliorare le tecnologie al servizio di Siderpotenza, dove realizzerà, in partnership con Danieli, un nuovo impianto ...