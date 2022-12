Gruppo FS | RFI pubblica bando di gara per raddoppio linea campoleone - aprilia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Rete Ferroviaria Italiana (FS Italiane) hato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea laper la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle opere civili per ildella. Laha un valore ...

RFI

Rete Ferroviaria Italiana (FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle opere civili per il raddoppio della linea ...... i rappresentanti di Fondazione Fs e Rete ferroviaria italiana (societa delFs Italiane) ... e stato promosso dalla Fondazione Fs tramite, con investimenti complessivi di circa 40 milioni di ... GRUPPO FS (Teleborsa) - Tecnologia, innovazione e le sfide che dovranno affrontare gli operatori ferroviari e stradali per sfruttare al meglio le infrastrutture GNSS (Global Navigation Satellite ...RFI ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell\'Unione Europea il bando per la realizzazione dell\'interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel nodo di Catania, per consentire il pr ...