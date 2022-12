Griezmann è l’anima della Francia

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono passati tre minuti dall’inizio del quarto di finale più atteso di Qatar 2022. Inghilterra-è la prima vera prova di fuoco per entrambe le squadre, una di quelle partite in cui le gambe tremano anche ai giocatori migliori (Harry Kane se ne accorgerà più avanti). Dopo tre minuti l’Inghilterra costruisce sul lato sinistro, nella metà campo avversaria, con dieci francesi dietro la lineapalla. Foden si abbassa e scarica all’indietro su Shaw mentre Bellingham si allarga quasi sulla riga laterale. Koundé ha seguito Foden, che adesso sta correndo di nuovo in profondità, e Dembelé è preso in mezzo tra Shaw e Bellingham. Il primo trasmette la palla al secondo, che a quel punto può avanzare di qualche metro, finché su di lui accorciacorrendo in diagonale verso il fallo laterale, leggermente all’indietro. Bellingham ...