Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli canta l’Ave Maria ma stona | “Imbarazzante” Si scatena l’ironia per la performance disastrosa

(Di martedì 13 dicembre 2022) IlVip a volte regala emozioni e lo sanno bene Francesca Cipriani e il novello sposo Alessandro Rossi. Lei, ex gieffina, aveva ricevuto la proposta di matrimonio proprio l’anno scorso durante una puntata che la vedeva protagonista. Tra sceneggiate e teatrini a cui la Cipriani ci ha sempre abituati, ha detto si chiedendo ad Alfonso Signorini e, all’ora sua compagna di avventura, di farle da testimoni. Proposta che è stata accettata ma non mantenuta dal momento che entrambi hanno dissertato le nozze con poco tempo di preavviso. Il matrimonio è avvenuto il 3 dicembre scorso e Signorini, per rimediare alla sua assenza, ha invitato i neo sposini alla puntata delandata in onda ieri sera. Ha deciso poi di fare loro una sorpresa chiamando ...

Ascolti 12 dicembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 - dalle 21.52 all'1.24 -Vip 7 2.854.000 spettatori pari al 22.8% di share (GF Vip Night: 1.261.000 - 32.8%). Su Rai1 il film Il Campione 2.365.000 (13.2%). Su Rai3 Report 1.665.000 (9%). Su Rai2 Delitti in ...Milena Miconi e Riccardo Fogli sono le due new entry. In nomination vanno Attilio, Sarah, Daniele e Edoardo 'Vip' torna su Canale 5 per la ventiduesima puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha regalato anche in questa serata emozioni e sorprese. Due i nuovi ingressi nella ...Il Grande Fratello Vip a volte regala emozioni e lo sanno bene Francesca Cipriani e il novello sposo Alessandro Rossi. Lei, ex gieffina, aveva ricevuto la proposta di matrimonio proprio l’anno scorso ...I Donnalisi discutono nuovamente e Giaele consiglia Oriana che già non sopporta di vedere Ginevra e Antonino insieme ...