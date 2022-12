Grande Fratello Vip | “Fai vedere la bambina ad Antonino” | la replica di Belen che mette tutti a tacere

... di Carlos Javier , anch'egli calciatore qualche anno fa, come suoPatricio . Per la ... Io dico che come Diego non ci sarà mai nessuno , lui dice che Messi è il più. Senza dubbio Messi è ...È stata sposata con l'ex concorrente delAlessandro Luckas da cui nel 2011 è nato il figlio Leon. Serena Bortone elogia l'attore ospite del suo talk: 'Brava persona' Ospite ad Oggi è ...La VIP condivide il suo dolore pensando alle dichiarazioni di Attilio e Onestini le consiglia di chiedere un chiarimento ...Riccardo Fogli dopo nemmeno un giorno trascorso al Grande Fratello Vip rischia la squalifica, il gieffino ha bestemmiato ...