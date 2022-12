Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla ventiduesima puntata

(Di martedì 13 dicembre 2022) Era tipo dalla prima settimana del Gf Vip 7 che sognavo il botolamento di Charlie Gnocchi. Lo bramavo con tutta me stessa, lo attendevo che nemmeno i bimbi con il Natale. E dopo il caso Bellavia il mio fastidio nei suoi confronti è pure raddoppiato visto che – mentre altri erano stati giustamente puniti o quanto meno caz*iati – lui è stato inspiegabilmente graziato. Senza contare che pur essendosi reso più volte protagonista di siparietti tremendi – dalle esternazioni volgari su Oriana Marzoli agli strattoni a Daniele Dal Moro – più di qualche rimo bonario all’una di notte non si è mai beccato. Pure lo scherzo dell’altra settimana è stato curiosamente insabbiato, nonostante nella Casa non si sia parlato d’altro per giorni. Un intoccabile. Così incredibilmente protetto che per due mesi se andava in nomination era sempre e solo quando c’era da eleggere il preferito. ...

SPINALBESE SCIUPAFEMMINE - Continuano poi le avventure di Antonino Spinalbese lo sciupafemmine. Per provocare dinamiche, ildecide di far rientrare, per un breve periodo, Ginevra Lamborghini, espulsa mesi fa per aver bullizzato Marco Bellavia. Lo scopo è quello di far ingelosire la 'scaricata' Oriana ...Premiatissimo, quindi, l'appuntamento delVip del 12 dicembre, che ha visto tanti colpi di scena nel corso della lunga diretta, come Orietta Berti spiazzata da Katia Ricciarelli e ...Da sempre appassionata telespettatrice del Grande Fratello Vip, Anna Pettinelli dice la sua anche sul caso di Attilio Romita e Sarah Altobello. Nel dettaglio la conduttrice radiofonica se la prende ...