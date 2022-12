Gli ultimi 3 episodi su Netflix accusano la famiglia in modo ancora più spietato

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 dicembre 2022) La prima parte di Harry e Meghan aveva puntato in prevalenza sul racconto della loro storia d’amore, con tante foto inedite e una spiegazione dettagliata delle presunte radici razziste della corte britannica. Ma neglitre– in arrivo questo giovedì su– l’attacco si fa molto più duro, e brutale. Lo dimostra il nuovo trailer della serie diffuso ieri in rete. Harry e Meghan: «La Royal Family è sempre dalla parte di William» Nelle poche immagini, Harry, 38 anni, non fa nomi ma si scaglia contro la sua, i loro collaboratori e i media. E afferma: «Mi domando cosa sarebbe successo se non ce ne fossimo andati». Questo perché a corte (il principe non specifica chi) erano tutti pronti a mentire per proteggere William. Invece per lui e Meghan, 41, non erano disposti a dire ...