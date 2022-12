Glauco Mauri e Roberto Sturno al Teatro Boni di Acquapendente

(Di martedì 13 dicembre 2022) Domenica 18 dicembre in scena “Il riformatore del mondo” di Thomas Bernhardsono i protagonisti del prossimo spettacolo in cartellone aldi, nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi. Domenica 18 dicembre 2022, alle ore 17.30, questo duo artistico tra i più navigati e affermati del panorama teatrale italiano, con oltre quarant’anni di successi e premi, porta in scena “Il riformatore del mondo” di Thomas Bernhard, per la regia di Andrea Baracco. L’austriaco Bernhard è uno degli autori più importanti di fine Novecento. Romanziere e drammaturgo, considerato di valore non inferiore a grandi autori quali Shakespeare, Cechov e Beckett, ha consegnato ai lettori e al pubblico teatrale, oltre a testi memorabili, ...

Paolo Gianlorenzo

