Giuntoli alla Juventus? Svelata la notizia | i due motivi per il quale non vuole lasciare il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo le dimissioni dei principali componenti del CdA bianconero, il club torinese ha iniziato ad avviare i primi contatti per ricostruire l’organico amministrativo. Tra i vari nomi, c’è anche quello di Cristiano, attuale D.S. del. A commentare questo possibile e clamoroso trasferimento è intervenuto anche Ciro Venerato al programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio durante la trasmissione “1 Football Club“. Di seguito quanto emerso: CristianoD.S. SSCin orbita Juve? Le ultime “-Juve: operazione possibile? È un profilo gradito al club bianconero al pari di altri nomi. Attualmente non è stato deciso su quali dirigenti appoggiarsi. Credo che tutto dipenderà dell’uomo forte tecnico. Ad esempio se la ...