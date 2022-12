(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. - "Ladelè già in, tra poco spero che incominceranno anche alcuni dei lavori che sono urgenti per la città di Roma in modo da dover accogliere i pellegrini nel ...

Tiscali Notizie

Così, a margine dell'evento Aepi 'Un nuovo modello di welfare', Monsignor Rino Fisichella, pro - prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione e Delegato per il2025, risponde ad Adnkronos/...Queste le parole pronunciate da. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario ... Prima di presiedere la messa con cui si è concluso ild'Oro del Rinnovamento in Italia, Baturi ha ... Giubileo, Mons. Fisichella: 'Macchina in moto, grande collaborazione e guardiamo avanti' Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "La macchina del Giubileo è già in moto, tra poco spero che incominceranno anche alcuni dei lavori che sono urgenti per la città di Roma in modo da ..."La vita è un cammino che non ha paura della novità. Questo sono venuto a dirvi nell'applicazione del Decreto generale di Papa Francesco riconoscendo in questa fase un atto di generosità lungimirante, ...