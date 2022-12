Ginevra tra le braccia di Antonino Spinalbese | scatta la domanda sul fidanzato

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 dicembre 2022) La puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, lunedì 12 dicembre, ha riservato molteplici sorprese ai telespettatori. Tra queste, era del tutto inevitabile non menzionare l’ingresso di un’ex Vippona che era stata precedentemente squalificata dopo quanto accaduto nei confronti di Marco Bellavia. Parliamo, ovviamente, diLamborghini che, reduce di una quarantena forzata a causa del Covid, ha varcato nuovamente la porta rossa per rimanere nella casa per qualche giorno. Ovviamente,è apparso visibilmente felice nel rivederla accanto a lui nella casa, dato che aveva richiesto, in diverse occasioni, di riaverla per qualche giorno al suo fianco. D’altronde, i risultati di questo ‘riavvicinamento’ non si sono fatti attendere e, subito dopo la puntata, l’ex gieffina è stata immortalata tra le ...