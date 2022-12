Gf Vip | Riccardo Fogli squalificato | cosa è successo

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata danella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è statodal gioco”. Così Il Gf in un post pubblicato su Twitter. L’ex cantante dei Pooh era entrato nella Casa da poche ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

