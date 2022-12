GF Vip | Riccardo Fogli ha bestemmiato a poche ore dal suo ingresso? – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 dicembre 2022)- US Endemol Shine Neanche il tempo di varcare la porta rossa e giàrischia di essere espulso. Aore dal suoal Grande Fratello Vip, avvenuto nella puntata trasmessa ieri sera, il cantante ha infatti pronunciato quella che sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia. Stamattina, mentre parlava con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese,ha infatti detto con estrema leggerezza: “Io mangio tre uova e dico: (P)orca Mad**na (la P non si sente bene, ndDM), ho mangiato tre uova“. Charlie e Antonino si sono prontamente guardati, come se si fossero resi conto dell’errore in cui era caduto il coinquilino, mentreha continuato a parlare, incurante di quanto appena fatto. Nelle ...