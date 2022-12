GF Vip | Riccardo Fogli bestemmia dopo poche ore dal suo ingresso | squalifica in arrivo?

(Di martedì 13 dicembre 2022) GF Vip,ore dal suoinper il neo concorrente del reality show? È andata in onda ieri, 12 dicembre 2022, una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip. Una puntata durante la quale è successo davvero di tutto, tra scontri, sorprese e le consuete nomination. E non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CosìFogli. La bestemmia è stata registrata dalla telecamere del Grande Fratello, che per il nuovo concorrente, appena entrato nella casa, potrebbe già concludersi. Entrato durante la puntata ...BOLOGNA - È entrato ieri sera e potrebbe essere squalificato molto presto: l'avventura del cantautoreFogli al Gfpotrebbe durare molto poco. Questa mattina, infatti, all'indomani dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia è subito incappato in una bella bestemmia. Non una cosa ...L’ex concorrente ha spiegato perché non farebbe nemmeno una comparsata nel reality Alex Belli, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 ...Durante l'ultima puntata del GF Vip, andato in onda ieri in prima serata, ci sono stati nuovi ingressi. Oltre a Milena Miconi, a varcare la porta rossa è ...