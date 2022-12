Gf Vip | Katia Ricciarelli | imbarazzo per l' esibizione Ironia sui social | «Povera Francesca Cipriani» VIDEO

... lo spazio del commento ma anche l'intrattenimento, con alternanza di ospiti,e non, per ... Beppe Dossena , Massimo Orlando, Sebino Nela eSerra sia su Radio 1 Sport, l'emittente tematica ...Il pubblico ha deciso che ilche deve abbandonare la Casa del Grande Fratello per sempre è ... Poi per loro c'è una grossa sorpresa, èRicciarelli che canta l'Ave Maria per la coppia di ...La marcia nuziale, le promesse, il testimone e persino L'Ave Maria: al Grande Fratello Vip va in scena il matrimonio bis di Francesca Cipriani ...La 22esima puntata del Gf Vip è finita: dopo la figuraccia di Attilio Romita, sono entrati nella Casa Riccardo Fogli, Milena Miconi e Ginevra Lamborghini.