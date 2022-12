Gf Vip | Katia Ricciarelli | imbarazzo per l’esibizione Ironia sui social | «Povera Francesca Cipriani»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo il forfait giustificato di Alfonso Signorini alle nozze die Alessandro Rossi, il conduttore ha voluto invitare i neo sposi durante la diretta del GF Vip di lunedì 12 dicembre. Tra le defezioni di lusso alle nozze della coppia, anche quello di, che ha fatto loro una sorpresa non troppo riuscita. GF Vip,perdiUn anno fa Alessandro Rossi chiedeva la mano all’interno della casa del Grande Fratello di, in quell’occasione Alfonso Signorini si era proposto come testimone eavrebbe cantato l’l’Ave Maria di Schubert. Nessuno dei due però alla fine ha partecipato alle nozze ...

GfRicciarelli: imbarazzo per l'esibizione. Ironia sui social: 'Povera Francesca Cipriani' VIDEO GF, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: 'Troppo fru fru'. Lei in lacrime: 'Mi fai ...A sorpresa è arrivataRicciarelli. Per l'occasione la cantante lirica si è esibita sulle note dell'Ave Maria. Gf, Francesca Cipriani arriva in studio con il marito Alessandro Rossi ...Ennesimo litigio al Grande Fratello Vip: dopo l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, i telespettatori hanno assistito all’ennesima brutta discussione tra Edoardo Donnamaria ...Vedere Katia Ricciarelli che stona in diretta tv al GF Vip non è cosa di tutti i giorni: ecco come la prendono in giro i ragazzi della casa.