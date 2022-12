Gf Vip | ' è presa per il c**o' | Guendalina Tavassi si scaglia contro Antonella Fiordelisi

per il c**o è, da me in primis'. Sarah Altobello, il manager non si nasconde più: 'Stiamo insieme'. Poi il duro attacco a Romita Gf, Katia Ricciarelli: imbarazzo per l'esibizione. Ironia ......look provocante attraverso i social ed è statadi mira dagli haters. Chanel Totti con i tacchi a spillo Chanel Totti continua a condividere numerosi video su TikTok e, come altri figli di, ...Katia Ricciarelli protagonista di una performance discutibile: fan e concorrenti scioccati Katia Ricciarelli è stata una delle assenti di lusso al ...In passerella al GFVip la Soprano regala una performance non all’altezza delle aspettative. Gelo tra i concorrenti che, appena rientrati in casa, non riescono a trattenere commenti ironici nonostante ...