GF Vip | Antonino Spinalbese stronca Oriana Marzoli | “Ora penso a me”

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip, oltre all'ingresso di Riccardo Fogli e Milena Miconi come concorrenti ufficiali, c'è stato il ritorno di Ginevra Lamborghini, la quale dopo aver superato il Covid durante la quarantena in albergo è tornata per qualche giorno nella casa di Cinecittà che l'ha vista protagonista nella seconda metà di settembre. Alfonso Signorini ha detto che la donna vuole schiarirsi le idee riguardo il suo rapporto con, anche se molti utenti hanno fatto notare come la donna sia in realtà ancora fidanzata fuori la Casa e quindi accusano il programma di forzare una dinamica che non esiste.è rimasto particolarmente sorpreso e contento dell'ingresso della sorella di Elettra Lamborghini, mentre ha reagito in maniera molto diversa...