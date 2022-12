GF Vip 7 | Riccardo Fogli squalificato per bestemmia | la sua reazione dopo il comunicato

(Di martedì 13 dicembre 2022) Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare di, entrato a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip nella puntata del 12 dicembre 2022. Il motivo? Lapronunciata nelle prime ore del mattino, la quale ha costretto gli autori a prendere provvedimenti immediati.un’attenta analisi, la produzione si è detta sicura della blasfemia e haal concorrente di uscire dal gioco lasciando perplesso lui e gli altri inquilini.per averto Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7 già nella prossima puntata potrebbe uscire dalla Casa di Cinecittà ...

'Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l'infelice espressione blasfema pronunciata daFogli nella Casa di Grande Fratello. Il concorrente è stato squalificato dal gioco'. Così Il Gf in un post pubblicato su Twitter. L'ex cantante dei Pooh era entrato nella Casa da poche ...GFFogli squalificato. Non è durata neanche 24 ore l'avventura diFogli al Grande Fratello. Sui social alcuni fan del reality erano rimasti straniti nel vederlo tra i ...Eliminazione lampo per il famoso musicista, che a neanche 24 ore dal suo ingresso viene invitato ad usicre dalla casa per una inequivocabile espressione, che lo condanna senza appello ...L'ex frontman dei Pooh abbandona il reality di Canale 5 dopo neanche 24 ore dal suo ingresso per aver pronunciato una bestemmia durante una conversazione con gli altri inquilini ...