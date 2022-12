Gf Vip 7 | Riccardo Fogli già a rischio squalifica per bestemmia | il video

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ieri sera è andata in onda la ventiduesima puntata del Gf Vip 7, durante la quale due nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa, tra la sorpresa e la gioia dei concorrenti; stiamo parlando di Milena Miconi e, il quale prima di presentarsi come concorrente ufficiale ha riservato ai suoi nuovi compagni di avventura un piccolo concerto, cantando alcune delle sue canzoni più celebri. A poche ore di distanza dal suo ingresso, però il cantante toscano sembra aver già infranto il regolamento del reality: questa mattina, infatti, parlando in cucina con Charlie Gnocchi della colazione,sembrerebbe aver pronunciato una. Un gesto, questo, che non è certo passato inosservato ai sempre attentissimi utenti di Twitter, i quali hanno subito riportato sui social il...