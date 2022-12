Gf Vip 7 | Micol Incorvaia confessa a Edoardo Tavassi | “Tutti pensavano che da parte mia non ci fosse trasporto | ma ho capito che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Archiviate liti e incomprensioni, sembra essere iniziata una nuova fase nel rapporto tra. Chiacchierando con Giaele,ha ammesso di provare un interesse sincero nei confronti die di non averlo messo in conto. Nonostante questo la Vippona ha spiegato di nutrire ancora dei dubbi, soprattutto in merito al loro possibile futuro fuori dalla Casa: pur essendo certa che continueranno a sentirsi, laha ricordato che loro due hanno vite molto diverse e non sa quanto esse possano conciliarsi. Giaele ha consigliato alla gieffina di lasciarsi andare e di viversi questo sentimento appieno, senza pensare troppo al futuro.ha concordato con l’amica e ha spiegato di aver iniziato a vedere ...