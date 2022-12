“GF VIP” 7 | figuraccia di Katia Ricciarelli | se ne accorgono anche i vipponi

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022) News Tv.stona “GF VIP” 7.ospite nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip“. La soprano avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di Francesca Cipriani, ma ha saltato l’evento all’ultimo momento insieme ad Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5. Per sdebitarsi, Signorini ha invitato la Cipriani e lanella puntata di ieri sera del “GF VIP” 7. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e la cantante ha rimediato una “”. (Continua…) LEGGI: Gf Vip, malore per la concorrente nella notte: “Sto male”, le sue condizionistona al “GF VIP” 7 Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip” è stata ospite ...