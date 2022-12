Genova | tifosi del Marocco ripuliscono la piazza dopo la festa

Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, da Bologna a Firenze, Verona,, Bari e Lecce, Catania e ... Avete voluto i giornalisti "". E ora, scusate, cosa pretendete...non giocheremo più in casa fino a Natale questa sarà l'occasione per incontrare i nostrie ...] Navigazione articoli, scattato il Piano inverno: attivata l'accoglienza sul territorio ...Grande prova di civiltà dei tifosi marocchini in Liguria, a Genova e nella vicina La Spezia: dopo aver festeggiato in piazza la vittoria ai quarti di finale contro il Portogallo, i supporter si sono ...Il 15 dicembre 1972 veniva proclamato inno del Genoa "Un Cantico per il mio Grifone". 50 anni sono passati e giovedì 15 dicembre 2022 sarà festeggiato al Museo del ...