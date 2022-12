Genitori sentono il gatto miagolare dalla camera della bambina – corrono a chiamare il 911

Leggi su it.newsner

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tutti coloro che desiderano avere dei figli, non possono fare a meno di pensare a quanti e se maschi o femmine. Sognare il futuro ad occhi aperti è perfettamente normale. Ma come sa bene la maggior parte di noi, le cose non sempre finiscono nel modo pensato. Roy e Bernita Rogers, di Kansas City, in Missouri, parlavano del loro sogno di avere una grande famiglia. Ma quando hanno iniziato a provare ad avere un bambino, le cose non sono andate come pensavano. L’articolo prosegue sotto la foto. Un paio d’anni dopo essersi sposati, i due hanno subito la grave perdita di ben tre bambini nati prematuri. Ma anche se distrutti, non hanno mai perso le speranze. Per riempire il vuoto del non riuscire ad avere un figlio, Bernita ha deciso di prendere un. Sarebbe stato qualcosa da amare e su cui concentrarsi. Il bellissimonero, che ...