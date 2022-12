(Di martedì 13 dicembre 2022) I nuovi principi contabili adottati damiglioreranno in modo significativo la visibilità e la prevedibilità degli utili generati nel segmento Vita, senza alcun impatto sulla generazione di ...

La Prealpina

I nuovi principi contabili adottati damiglioreranno in modo significativo la visibilità e la prevedibilità degli utili generati ...sull'integrazione con Cattolica dalla quale si attendono...... a seconda del reddito, per le famiglievulnerabili, che raggiungerebbe otto milioni di ... Dopodiché, i partiti dovranno affrontare le elezionipreviste per il dicembre del prossimo anno. ... Generali: più sinergie con Cattolica, fino a 130 milioni