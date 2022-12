Gb | Sunak su scioperi | possono finire solo se vengono revocati

Agenzia ANSA

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ribadito la linea dura scelta dal governo conservatore per affrontare gli scioperi nel Regno Unito, incluso quello dei ferrovieri in corso questa settimana. Oggi il personale ferroviario non si è presentato a lavoro, mercoledì tocca alle poste, giovedì e venerdì agli operatori sanitari – non era mai successo prima ...