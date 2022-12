GAZZETTA – La Juve vuole la scossa con Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Laha messo gli occhi sucome, il dirigente del Napoli è in pole nelle preferenze bianconere. Si parlava già da un po’ di tempo di dell’ideain casantus, ma ora il corteggiamento è diventato ancora più pressante. Causa dimissioni del vecchio Cda la società bianconera deve correre ai ripari. Certo la situazione è tutt’altro che tranquilla dalle parti di Torino, visto che la Procura ha aperto un’inchiesta che fa tremare la. Contestualmente anche la giustizia sportiva potrebbe intervenire con sanzioni pesanti, si parla addirittura di retrocessione, ma c’è chi chiede la radiazione. C’è poi la Uefa che indaga per possibile violazione del fair play finanziario. Insomma chi ...

La Gazzetta dello Sport

Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...Le prime pagine del 13 dicembreLadello Sport apre con l'intervista esclusiva a Zlatan ... L'inchiesta: "Quella carta di CR7 che vale come un assegno in bianco". Il Corriere dello Sport si ... Juve Women, la scalata verso il top d'Europa: Montemurro ha bruciato le tappe Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Possibile svolta societaria in casa Juve con l'ingaggio di un nuovo ds. La scossa, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere anche molto più forte e portare a un ...