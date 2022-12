Gasparri | ‘La nostra politica è orientata verso la salvaguardia della casa’

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA – “Laè stata semprelacasa e sul tema c’è una forte attenzione da parte di Forza Italia”. A dirlo è stato il vicepresidente del Senato, Maurizio, di Forza Italia, intervenendo alla presentazione del rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzionicasa nell’Italia post-pandemia’. “E’ necessario riordinare la materia dei bonus. Stiamo cercando di gestire tutti i crediti, la cui gestione passata rischia di bloccare migliaia di condomini”, ha poi aggiunto, concludendo: “Serve una legge sulla rigenerazione urbana che consenta di valorizzare gli immobili. Questo tema deve trovare in questa legislatura una definizione ...

