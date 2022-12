Gas | ad Amsterdam chiude sostanzialmente stabile a 137 euro

Agenzia ANSA

...il meccanismo attivato se i prezzi al Ttf diraggiungono tale soglia per un periodo tra 3 e 5 giorni e se sono superiori almeno di 35 euro al prezzo mondiale medio di riferimento del...... la Borsa diè stata la migliore con un aumento dell'1,7%, seguita da Parigi in crescita ... Piatta Mosca in linea con il prezzo delstabile a 137 euro al Megawattora. Petrolio e oro in ... Gas apre in lieve calo ad Amsterdam sopra i 136 euro al MWh Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Ad Amsterdam il gas è chiude sostanzialmente stabile intorno ai 137 euro. I future sul mercato Ttf per le consegne di gennaio chiudono a 137,55 euro, in rialzo ...(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Giornata senza grandi variazioni per il prezzo del gas: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il ...