Galatasaray-Lazio | Sarri abbraccia Mertens | “Vecchi amici” FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Con lui ha segnato 67 reti in tre stagioni. Driesritrova Maurizioa margine dell’amichevole tra, la nuova squadra dell’ex attaccante del Napoli. “Meeting old friends”, ha scritto l’account twitter della società biancoceleste nella didascalia dellache ritrae l’abbraccio trae il belga. Per2 gol in 12 presenze in Turchia in questa stagione.Meeting old friends!#CMonEagles pic.twitter.com/yYAsnBOAIX — S.S.(@OfficialSS) December 13, 2022 SportFace.