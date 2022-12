Gaia Randazzo | Enrica e Giacomo | cosa dicono la sorella e il fratello

Era insieme a suo fratello minore durante il viaggio, quando improvvisamentescompare nel mistero.è scomparsa la notte del 10 novembre, mentre insieme al fratello 16enne era a bordo del traghetto partito da Genova e diretto a Palermo. Dovevano ...L'analisi del contenuto del cellulare di, la giovane scomparsa l'11 novembre scorso mentre era in viaggio sulla nave Gnv da Genova a Palermo, non lascerebbe dubbi sull'ipotesi del suicidio. Il consulente della Procura ha ...PALERMO – Una frase sul telefonino “addio ti amo” e un video in cui Gaia Randazzo sembrerebbe turbata. La relazione del consulente della Procura di Palermo confermerebbe la tragica ipotesi del suicidi ...Ultima puntata del 2022 per il longevo show di Italia 1. Dalle ginnaste vittime di umiliazioni alla scomparsa di Gaia Randazzo: scopriamo qualche anticipazione della serata ...