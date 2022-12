Fusione nucleare | Usa confermano il successo | ' Data storica Primo passo verso un' energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo'

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato di aver ottenuto lanel Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Lo scorso 5 dicembre sono stati utilizzati 2,05 MJ di energia per generare 3,15 MJ finali, utilizzando 192 laser per colpire isotopi ...Rivoluzione mondiale . Risultato storico. Sono parole di grande soddisfazione quelle espresse dagli Stati Uniti per commentare il successo dell'esperimento diin un laboratorio della California. In tal senso Jill Hruby , sottosegretaria per la sicurezza, ha fatto sapere che gli Usa hanno intrapreso 'i primi passi verso una fonte di ...Rivoluzione mondiale. Risultato storico. Sono parole di grande soddisfazione quelle espresse dagli Stati Uniti per commentare il successo dell’esperimento di fusione nucleare in un laboratorio della C ...In un video sul profilo social, il laboratorio ricorda come quella della fusione nucleare sia "una delle sfide scientifiche più impegnative" e come il risultato raggiunto sia il frutto di un lavoro ...