Fusione nucleare | gli Stati Uniti annunciano svolta che cambia il futuro dell' umanità

L'annuncio del governo americano sullaCome anticipato ieri , il dipartimento americano dell'Energia ha annunciato oggi una svolta storica per l'umanità. Per la prima volta un esperimento diha prodotto ...Annuncio del Lawrence Livermore National Laboratory (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 dic - Per la prima volta, un gruppo di scienziati e' riuscito a realizzare unacon una produzione netta di energia (che cioe' genera piu' energia di quella necessaria per innescarla). E' quanto appena annunciato - dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi - dal ...Gli Stati Uniti annunciano il successo di un esperimento di fusione nucleare che per la prima volta ha portato a un 'net energy gain' (guadagno netto di energia). Il risultato è stato centrato il 5 di ...Le indiscrezioni sono diventate una certezza: la fusione nucleare può essere vantaggiosa da un punto di vista energetico. Con un reattore a fusione, cioè, è possibile ottenere più energia di quella ...