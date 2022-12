Ftx | Bankman-Fried arrestato alle Bahamas

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sam, fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, è stato. La piattaforma di trading e criptovalute ha dichiarato bancarotta a novembre. Come riferisce il Washington Post, Ftx deve circa 3 miliardi di dollari ad un lunghissimo elenco di creditori. L’arresto del 30enne è stato eseguito a Nassau su richiesta del governo degli Stati Uniti. Le accuse dovrebbero essere formalizzate nelle prossime ore e dovrebbe scattare la richiesta di estradizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nelle interviste ai media dal crollo di- Fried ha ammesso importanti passi falsi manageriali , ma ha anche affermato di non aver mai tentato di commettere frodi o infrangere la legge.- Fried era a capo di, la piattaforma per criptovalute finita in bancarotta poche settimane fa. Nelle prossime ore verranno formulate le accuse nei suoi confronti. Bahamas pronte all'estradizione verso gli Stati Uniti ...Per l'ex numero uno dell'exchange FTX, fermato alle Bahamas, ci sarà l'estradizione negli Stati Uniti: l'arresto di Sam Bankman-Fried.