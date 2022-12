Ftx | arrestato alle Bahamas l' ex a d Bankman - Fried

(Di martedì 13 dicembre 2022) Leggi Anche Bitcoin, i consumi di uno stato digitale La Ftx ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, quando ha esaurito i fondi dopo l'equivalente in criptovalute di una corsa agli sportelli.

Questo articolo è apparso su Forbes.com Il fondatore di, Sam Bankman - Fried , è statoalle Bahamas dopo che i pubblici ministeri statunitensi hanno sporto denuncia penale. Lo ha dichiarato il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, ...Leggi Anche Bitcoin, i consumi di uno stato digitale Laha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, quando ha esaurito i fondi dopo l'equivalente in criptovalute di una corsa agli sportelli. L'azienda ha sede alle Bahamas e dal fallimento della ...Sam Bankman-Fried, l’ex CEO dell’exchange FTX che ha dichiarato fallimento a inizio novembre (e di Alameda Research), è stato arrestato alle Bahamas in conseguenza a una specifica richiesta inoltrata… ...Arrestato alle Bahamans l'imprenditore Sam Bankman-Fried per lo scandalo azionario della FTX, persi 8 miliardi di dollari.