Frédéric Vasseur | chi è il nuovo team principal della Ferrari che sostituirà Mattia Binotto

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) Francese, 54 anni, una lunga carriera in Formula 1.è il nome scelto per sostituirecomee general manager. Il passaggio di consegne con l’ingegnere che lavorava a Maranello da 28 anni – e che ha comunicato le sue dimissioni a fine novembre – avverrà a cavallo tra 2022 e 2023:lascia il 31 dicembre,subentra il 9 gennaio. «Nel corsosua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi– ha commentato l’amministratore delegato, Benedetto Vigna – questo ...