Fréd Vasseur il nuovo boss Ferrari | un vero capo che rimprovera ad alta voce ma sa farsi amare

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Se c’è una cosa che in lui non cambierà mai, sono le sue battute, la sua giovialità, questa incredibile forza di coesione che sa creare intorno a chi aderisce al suo progetto. Tanto peggio per chi se ne va o per chi non va d’accordo con lui. Lasceranno o prenderanno la porta”. Ecco chi è, e come è fattoéric, ilfrancese della. Per L’Equipe “è chiaramente un giocatore di squadra”. Uno che si faincondizionatamente, “i suoi dipendenti gli rimangono devoti anche dopo la sua partenza. Ovunque sia andato ha lasciato questa traccia di empatia che ora trasuda in un paddock con cui è stato a contatto per quasi vent’anni”. Laè la, “la cima della catena”, per L’Equipe.éric ...