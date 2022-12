Franco Alfano ed Elena Scardino portano in scena “Binario morto” al Teatro Nuovo

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

... Amministratore unico della Scabec,Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Ermanno ... l'Archivio di Stato con una meravigliosa tela di Carlo, Palazzo di Città con due opere di ...Autore di interessanti pièce inedite tra cui "Binario Morto", che a breve sarà in scena al Teatro Nuovo di Napoli per la regia died Elena Scardino. Il riconoscimento è stato assegnato ... Franco Alfano ed Elena Scardino portano in scena "Binario morto" di Lello Guida, al Teatro Nuovo NAPOLI - È un delicato equilibrio di vite sospese tra il mito epico e il tragico noir, lo spettacolo Binario morto di Lello Guida, in scena venerdì 16 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...