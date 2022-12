Francia-Marocco | Parigi mobilita 10 mila poliziotti

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, ha annunciato che, in occasione della semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra, a“sarannoti 10.000e gendarmi, di cui 5.000 nella regionena, e in particolare intorno agli Champs-Elysées e 5.000 fuori dalla regionena”. Darmanin ha precisato che l’avenue des Champs-Elysées non sarà chiusa al traffico. SportFace.

... è un palcoscenico che palpita in attesa di animarsi per un evento unico: un sogno che si è realizzato un passo dopo l'altro e che ha portato alla semifinale di domani ,. Se i "...1 (ore 20) Seconda semifinale dei Mondiali del Qatar. Lasi é classificata al primo posto nel girone grazie alle vittorie per 2 - 1 contro Danimarca e per 4 - 1 contro l' ...Deschamps non dovrebbe cambiare lo schieramento della sua Franci, anche se deve valutare le condizioni di Upamecano e Rabiot, assenti nell'allenamento della vigilia per dei problemi comunque di poco c ...Ora, il Marocco dovrà vedersela con la Francia, in una sfida densa di significati sociali e politici oltre che calcistici. I tifosi del Marocco si sono radunati praticamente in tutte le piazze ...