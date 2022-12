Francia-Marocco – notizie sulla squadra e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 dicembre 2022) I pionieri africani delcercheranno di continuare il loro magico cammino nella Coppa del Mondo 2022 quando affronteranno una monumentale prova di forza contro gli attuali detentori dellanella semifinale di mercoledì 14 dicembre allo stadio Al Bayt. I Leoni dell’Atlante hanno battuto il Portogallo per 1-0 per raggiungere le final four, mentre i Bleus hanno mandato a casa una tenace Inghilterra con il punteggio di 2-1 per mantenere vive le loro speranze di vincere due volte il titolo, e l’Argentina o la Croazia attenderanno le vincitrici nell’evento più importante. Il calcio di inizio diè previsto alle 20 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreUn rigore sbagliato da Harry Kane è un ...